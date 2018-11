Betonnenliggers geplaatst als balkjes van enkele kilo’s bij faunapassage Goirle

GOIRLE - 35 ton wegen de betonnenliggers, die gisteravond en afgelopen nacht over de Turnhoutsebaan in Goirle werden geplaats. Als balkjes van enkele kilo¿s werden er elf met het grootste gemak neergelegd op de taluten. Ze vormen het brugdek van de nieuwe faunapassage.

Het decor is een beetje surrealistisch. Felle spots verlichten het mega terrein en de werklieden. Die ogen uiterst klein in verhouding met twee mammoetkranen en de lange rij vrachtwagens met daarop de 27 meter lange betonnen liggers. Allemaal onderdeel van een logistiek proces om ¿u¿ tegen te zeggen. In nog geen uur liggen er vier liggers op hun plek en dat terwijl er voor de hele operatie acht uur is gereserveerd.

Rond tien uur hebben zo¿n vijftig mensen de moeite genomen om naar de plek tussen de Natuurpoort Roovertsche Leij en de Belgische grens te komen en zich te vergapen aan het spektakel. Vanaf een tribune is de bedoeling. Die blijft leeg vanwege de onhandige opstelling achter een hek. Vanaf het fietspad aan de oostzijde is alles haarfijn te volgen. Theo en Monique van Amelsfoort zijn meer dan geïnteresseerd in de komst van de passage. “Aanvankelijk had ik mijn bedenkingen”, zegt Monique, “maar ben, afgelopen zondag, na een rondleiding door het Brabants Landschap van gedachten veranderd. Weet nu waarom een faunapassage van belang is voor de natuur.”

Spektakel

Ook tachtiger en natuurliefhebber Pierre van Boxtel vindt het een goede oplossing voor de dieren. “Maar ik ben ook geïnteresseerd in dit soort operaties al weet ik niet of ik het tot vijf uur volhoud. Misschien ook niet nodig gezien de snelheid waarmee de liggers worden geplaatst.” Een mevrouw, die met haar partner aan komt fietsen, blijkt getipt door iemand die enkele minuten eerder met de auto de logistieke operatie passeerde. “Grappig zo’n spektakel maar moet nog zien of de dieren hier ook echt gaan oversteken.” Haar partner wijst op de komst van burgemeester Mark van Stappershoef en wethouder Johan Swaans: “Dat wordt warme chocomel”, lacht hij. Daar blijft het bij.

Vraagtekens