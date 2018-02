Bewegende beelden van zeearend Lady Maya boven Goirle: 'Ze is in goede gezondheid'

De verzorgers van de Beekse Bergen zijn al de hele dag in de weer om Maya te vinden. ,,We hebben er veel vertrouwen in dat we haar snel terugvinden", zegt Klaas-Jan Leinenga, manager Educatie en Beleving in de Beekse Bergen.



Lady Maya werd zaterdag gezien bij Westpoint en in Tilburg-Noord, maar de meeste meldingen kwamen uit de omgeving Goirle. Daar heeft ook een valkenier van de Beekse Bergen haar herkend. ,,We weten dus 100 procent zeker dat ze dat was", aldus Leinenga. ,,Ze lijkt dus in de omgeving te blijven. We zijn ook heel blij om te zien dat Lady Maya ontzettend hoog vliegt. Dat duidt erop dat ze in goede conditie is en waarschijnlijk heeft gegeten sinds ze ervandoor ging."