Bezige bijtjes in Goirle geopend, de vorming van kindcentra is vol op stoom

Alle basisscholen in Goirle zijn inmiddels ‘omgebouwd’ tot zogenoemde kindcentra. De opening gisteren van peuteropvang de Bezige Bijtjes in basisschool De Kleine Akkers is een van de voorbeelden. Een zomerschool bij Kindcentrum ‘t Tamboerke is er ook een. ,,Het is op maat werken. Elke vestiging heeft een eigen koers”, weet Gerry Leijten, projectcoördinator Kindcentra in Goirle.