Bezwaar tegen vestiging Govert van Nunen aan Kloosterplein in Goirle is ‘aanmatigend’

,,Door te eisen dat er in Goirle geen enkele extra meter aan detailhandel bij mag komen, willen de verhuurders van De Hovel op de stoel van het college van B en W zitten. Dat is behoorlijk aanmatigend”, vindt wethouder Johan Swaans (VVD, Economische Zaken). De verhuurders willen wel een stem. ,,Er staat genoeg leeg in Goirle. Nu is helemaal niet gekeken of een ruimte in De Hovel geschikt is voor patissier Govert van Nunen”, vindt Gwenn Bronkhorst van Sectie5 Management.