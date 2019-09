Bij zinnen komen en overnachten in Maria Boodschapkerk in Goirle

Verlich­ting aan de Tilburgese­weg weer kapot, nu aan de andere kant

18 september GOIRLE - En weer is de verlichting aan de Tilburgseweg in Goirle, vlak na het viaduct, kapot. Dit keer aan de oostkant terwijl in juni de verlichting aan de westkant (van Villa Blanca) kapot was. Toen moest Enexis zeshonderd meter kabel vervangen.