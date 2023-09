Bijrijder raakt bekneld en zwaargewond bij harde klap tegen boom in Goirle, motorblok vliegt uit auto

GOIRLE - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag hard tegen een boom gereden in Goirle. Daarbij raakte de bijrijder zwaargewond, omdat deze bekneld zat in de wagen. De bestuurder hield lichte verwondingen over aan het ongeluk. Op de Tilburgseweg is de ravage enorm.