Boa Goirle vat afvaldumper in de kraag: 380 euro boete

VIDEO Koud, dat vinden de Salomonsei­lan­ders voorlopig vooral van Goirle

22 mei GOIRLE - Koud. De voetballers van de Salomonseilanden moeten het meest nog wennen aan het weer hier in Nederland. ,,Het is echt wat voor die jongens hoor. Het is hier een graad of tien, ze zijn meer dan dertig gewend", weet bondscoach Wim Rijsbergen. Zijn ploeg voetbalt vrijdag tegen het Goirlese VOAB. ,,Het is even zien hoe het gaat", blijft hij op de vlakte.