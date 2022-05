Boer Goirle na overstroming: ‘Vierduizend euro is voor boeren een hoop geld, mevrouw de rechter’

,,Procedures zijn ook heel duur’’, zei staatsraad Willemien Den Ouden tegen de advocaat van de Goirlese melkveehouder. Of het niet beter was als de agrariër zijn verlies zou nemen, bedoelde de staatsraad. Theo Linssen, advocaat van de boer, reageerde dat het waterschap De Dommel ook tegen de agrariër had kunnen zeggen ‘hier heb je je vierduizend euro’. ,,De zakken van De Dommel zijn dieper dan die van mijn cliënt. Maar het waterschap blijft maar deskundigen in stelling brengen. Dus wat verwacht je. Vierduizend euro is voor een boer veel geld’”, zei Linssen.

Melkveehoudersmaatschap Vermeer uit Goirle kreeg in juni 2016 te maken met een overstroming van de Poppelsche Leij. Dat gebeurde na extreme regenval in die periode. Anderhalve hectare land werd overstroomd met water uit de beek. Het bleef er weken op staan. Er ging voor vierduizend euro aan snijmais en gras verloren die bedoeld waren als ruwvoer voor de koeien.

‘Ook zonder projecten zou land overstromen’

Volgens Vermeer en zijn hydrologisch deskundige is de overstroming veroorzaakt door projecten die het waterschap De Dommel heeft uitgevoerd in het gebied. Faunapassages onder de Turnhoutsebaan zouden voor opstuwing hebben gezorgd. De waterstand in de beek zou daardoor vijftien centimeter hoger zijn geworden. Als die projecten er niet waren geweest had de Poppelsche Leij de hoeveelheden neerslag uit België gewoon kunnen verwerken, stelt Vermeer.

,,Nee”, zegt een woordvoerder van het waterschap. ,,Ook zonder de projecten zou het land overstroomd zijn”. Over de schadeclaim is een slepend technisch debat ontstaan tussen het waterschap en agrariër Vermeer. De zaak is ook bij de rechtbank Oost-Brabant geweest. Die heeft uiteindelijk het beroep van de Goirlese melkveehouder afgewezen. Hij ging donderdag in hoger beroep bij de Raad van State. Uitspraak volgt.