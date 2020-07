Brand bij manege de Heideruiter in Goirle tijdens ponykamp, kinderen en paarden in veiligheid gebracht

Hek om populair strandje Oostplas in Goirle: recreëren en zonnen verboden

22 juli GOIRLE - Het populaire strandje bij de Oostplas in Goirle gaat op slot. Het is verboden om daar langs het water te liggen. Er komen hekken om het strandje en op het grasveld grazen koeien. Ook wordt het strand geploegd. Goirle neemt de maatregel vanwege de drukte tijdens warme zomerdagen en de overlast die sommige recreanten veroorzaken. De maatregel gaat 1 augustus in en moet het gebruik van de plas ontmoedigen.