Brand bij Van Besouw heeft geen invloed op bouwplan

Over de oorzaak van de brand, is niets bekend. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waar de brandweer onder valt doet daar sowieso geen uitspraken over. Omdat de panden op het terrein leegstaan, sluit Voesenek niet uit dat er vandalen aan het werk zijn geweest. ,,We gaan voorzieningen treffen om het terrein beter af te schermen. Verder kunnen we niet spreken van een schadepost omdat we de zaak toch gaan afbreken.”