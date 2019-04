Brandweer voorkomt uitslaande brand in Goirle

Brandweer trapt voordeur in voor openstaan­de kachel in Goirle

12 april GOIRLE - Het had zomaar anders kunnen aflopen in een woning aan de Sint Jacobsbaan in Goirle vrijdagavond. De brandweer moest daar de voordeur intrappen, omdat de kachel in de woning was opengegaan terwijl de bewoners niet thuis waren.