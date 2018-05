Bronzen kunstwerk gestolen? Gemeente Goirle laat een exacte kopie maken

Goirlese fruitteler maakt zich geen zorgen om nachtvorst: 'Als je je maar voorbe­reidt'

1 mei GOIRLE - Hoewel de zon overdag nog schijnt, wordt er voor de komende week gewaarschuwd voor nachtvorst. Voor fruittelers kan dit een groot probleem zijn. Gerrit Krebaum, fruitteler voor groente- en fruitwinkel De Braacken in Goirle, blijft kalm. ,,In de 25 jaar dat ik als fruitteler werk, is er nog nooit iets gebeurd."