Broodfabriek Danvo moet 10.000 euro betalen vanwege overlast: 'Probleem in september opgelost'

GOIRLE - Danvo Bakeries in Riel moet in totaal 10.000 euro betalen aan de gemeente Goirle voor het overtreden van de geluidsnormen. Volgens Ralph van Iersel, algemeen directeur van Danvo, voldoet het Rielse bedrijf vanaf september aan alle normen.

Het college van B en W van Goirle had een dwangsom van 5.000 euro opgelegd per keer dat de overtreding werd vastgesteld. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft deze zomer geconstateerd dat de ventilator en afzuiginstallaties vier tot negen decibel te veel aan geluid produceren.

,,Het is een minimale overschrijding, maar het is te veel. Wij moeten aan de regels voldoen dus we nemen onze verantwoordelijkheid", laat Van Iersel weten. ,,Deze discussie loopt al langer en misschien zijn we iets te traag geweest met het nemen van maatregelen. We zijn nu bezig om dempers te plaatsen op de installaties."

Danvo gaat in overleg met burgemeester Mark van Stappershoef. Niet over de opgelegde dwangsom. ,,Die moeten we betalen. Dat is jammer, maar de gemeente wilde geen uitstel geven dus dat is nu een feit", aldus Van Iersel.