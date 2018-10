'Kiezen voor geweld als oplossing vind ik schrijnend en ontoelaatbaar'

GastopinieGOIRLE - Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle is kwaad en geschrokken doordat een ambtenaar werd mishandeld door twee jongeren. Dat uitte hij in het gastopinie in het BD dit weekeinde.

Wat was ik woensdag kwaad. En geschrokken. Aan het einde van die middag hoorde ik dat één van de ambtenaren van de gemeente Goirle, een opzichter die vooral buiten werkt, was mishandeld door twee jongeren.

Dit gebeurde nadat hij hen aansprak op de Nieuwkerksedijk en hen vroeg een afzettingsbord, dat ze vlak daarvoor hadden omgegooid, weer terug te zetten. De twee verdachten bleken hier niet van gediend en lieten hun vuisten het werk doen.

Doordat onze medewerker foto’s had gemaakt van de verdachten konden ze de volgende dag snel allebei opgepakt worden. De politie heeft hier adequaat en kordaat opgetreden, waarvoor mijn grote waardering, maar daarmee zijn we er echt nog niet.

Ik kan me oprecht boos maken om deze verhuftering in de samenleving, het complete gebrek aan respect voor mensen die zich inzetten voor het publieke belang. Uit alles spreekt dat deze twee lieden geen enkele vorm van autoriteit dulden en het niet gewend zijn om gecorrigeerd te worden. Dat ze vervolgens geen andere oplossing zagen dan er op los te slaan, vind ik schrijnend en ontoelaatbaar als mens en als burgervader.

Het is geen nieuw fenomeen dat mensen die het belang van de samenleving dienen, te maken krijgen met bedreigingen en buitenproportioneel geweld. Eén op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie en geweld, zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van BZK. Het komt relatief veel voor in de gezondheidszorg, bij de politie en in het openbaar vervoer. Maar ook bij de gemeente Goirle. Onze opzichters en boa’s krijgen vaker krachttermen en weinig fatsoenlijke bejegeningen naar hun hoofd geslingerd, maar met fysiek geweld wordt in mijn ogen een morele grens vér overschreden. Deze agressieve daad is volledig in strijd met de omgangsvormen die we in Goirle voorstaan en gewend zijn. En ik weet zeker dat ik niet alleen namens mijzelf maar ook namens het gros van onze inwoners spreek. Het moet afgelopen zijn met dit soort buitensporig geweld.

Recht

Het mag duidelijk zijn dat onze opzichter volledig in zijn recht stond om deze twee jongens aan te spreken, en datzelfde recht heeft als het goed is zijn beloop wanneer het Openbaar Ministerie inzet op de meest zware straf voor dit vergrijp. Ik heb daar alle vertrouwen in, want gelukkig zijn er inmiddels landelijke afspraken om voor daders in dit soort zaken een drie keer zo hoge straf te eisen dan in andere geweldzaken. Dit gedrag mag en kan onze samenleving immers niet tolereren. Ik hoop ten zeerste dat ook de rechter deze lijn volgt en met zijn vonnis ervoor zorgt dat geen haar op het hoofd van deze jongens er ooit nog aan denkt om dit ontoelaatbare gedrag te vertonen.