Chapter Hells Angels in Goirle ‘nu niet actief meer’

GOIRLE - Het chapter van de Hells Angels in Goirle is ‘niet actief', aldus burgemeester Mark van Stappershoef. ,,Dat kan, bij wijze van spreken, volgende week weer anders zijn. We volgen dat dus nauwgezet.”

De rechtbank in Utrecht heeft de Hells Angels woensdag in een civiele procedure verboden. Het Openbaar Ministerie vindt het verbod belangrijk omdat Hells Angels geweld ‘faciliteren en verheerlijken’. In Goirle was een klein chapter actief aan de Poppelseweg. Omdat er geen activiteiten lijken te zijn aan de Poppelseweg, waar het chapter is gevestigd, is er dus geen aanleiding om op te treden, laat de burgemeester desgevraagd weten.

In september 2017 heeft de gemeente Goirle een aangekondigd feest van de Hells Angels verboden aan de Poppelseweg. Er was geen evenementenvergunning aangevraagd. Het woonhuis aan de Poppelseweg is in het verleden extra in de gaten gehouden door de politie en de gemeente. Toen waren er wekelijks bijeenkomsten. Dat ging overigens nooit om grote groepen.