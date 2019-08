Condooms, peuken en stukken kunstgras: VOAB en GSBW zijn hangjongeren beu

Bij voetbalvereniging GSBW is het kunstgras al een paar keer vernield. ,,Ze scheuren er met scooters overheen, we hebben al een keer gehad dat ze een stuk uit de belijning snijden en er is een stuk in brand gestoken. De velden zijn van de gemeente en die wil dat het terrein openbaar toegankelijk is. En natuurlijk mag iedereen hier gezellig komen voetballen, maar er wordt zeker de laatste weken van alles vernield”, aldus Anita Jacobs, voorzitter van GSBW.