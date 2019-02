Controles naar woningen aan de Tilburgseweg in Goirle

Hoge koninklij­ke onderschei­ding voor Goirlenaar Peter Centen (66)

1 februari BREDA/GOIRLE - Goirlenaar Peter Centen (66) is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze hoge koninklijke onderscheiding ontving hij bij zijn afscheid van Grass Valley Nederland BV in Breda, waar het bedrijf is gevestigd.