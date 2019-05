Cultuur voor iedere Brabander, dus ook in Goirle

GASTOPINIEGOIRLE - Dat Goirle de subsidie voor Factorium terug gaat schroeven, vindt Eefje Sperber een onzalig idee. In een gastopinie blikt ze terug op haar jeugd vol muziek in Goirle. Dinsdagavond vergadert de gemeenteraad oordeelsvormend over de voorjaarsnota. Daarin worden bezuinigingen aangekondigd. Factorium heeft een protest aangekondigd in het gemeentehuis met ‘toeters en bellen’.

Gastopinie door Eefje Sperberg

In 1958 verhuisde mijn opa met zijn gezin naar Goirle om als eerste directeur vorm te geven aan de nieuwe muziekschool. Mijn opa en oma waren allebei muziekdocent. Later gingen mijn zussen en ik naar de muziekschool. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik ben opgegroeid in een familie waar cultuureducatie onderdeel was van de opvoeding.

Sinds een jaar woon ik met mijn gezin weer in Goirle. Een belangrijke overweging om te verhuizen naar juist dit dorp was de toegang tot goed cultuuronderwijs. Op school, maar ook daarbuiten.

Factorium

De Goirlese muziekschool is inmiddels Factorium Podiumkunsten. Het is de ruggengraat van de Goirlese cultuursector, legt verbindingen met cultuuronderwijs op alle Goirlese basisscholen en zorgt er met veel partners voor dat alle Goirlese kinderen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. En dat is belangrijk: via kunst en cultuur leren kinderen zich te verplaatsen in een ander, de wereld met een open blik te bekijken. Het beoefenen van kunst geeft zelfvertrouwen. Broodnodige competenties in onze snel veranderende wereld.

Maar de gemeente Goirle heeft een tekort op de begroting. Via de voorjaarsnota wil het college van B en W de subsidie voor Factorium in drie jaar tijd tot 0 euro reduceren. Kinderen kunnen dan terecht bij zzp’ers voor hun muzieklessen. De keerzijde is dat er vooral in de gangbare instrumenten wordt lesgegeven, muziekdocenten een lage vergoeding krijgen, er geen controle is op de kwaliteit en er veel minder verbindingen zijn met andere (welzijns)organisaties. De samenwerking met het onderwijs komt onder druk te staan.

Hoop op bezinning

Ik werk bij Kunstloc Brabant. Als provinciale kennis- en uitvoeringsorganisatie zetten we in op talentontwikkeling en ondernemerschap in de culturele sector, koppelen we kunstenaars aan maatschappelijke vraagstukken en helpen we, in een partnerschap met o.a. Factorium, Brabantse scholen bij het ontwikkelen van cultuuronderwijs. Wat er in Goirle gebeurt is niet alleen slecht voor de Goirlese gemeenschap. Het staat ook haaks op landelijk beleid en is daarmee schadelijk voor de belangen van Brabant.

Het Rijk verwacht dat gemeenten en provincies hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat het bezoeken en beoefenen van cultuur voor iedereen bereikbaar is. Dat kost geld.