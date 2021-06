De eeuwenoude grafheuvels van Riel in de belangstelling tijdens de Nationale Archeologie Dagen

Op de Regte Heide in Riel werden afgelopen zondag door vrijwilligers van het het AWN rondleidingen gegeven met als centrale onderwerp de grafheuvels in het gebied. ,,We lopen hier het dal van de Leij in”, zegt stadsarcheoloog Monica Dütting als de harde weg verlaten is en de heide opdoemt. ,,Al duizenden jaren is dit de plek waarop de oversteek in dit moerassig gebied kan worden gemaakt. De grafheuvels, die geregistreerd staan als Rijksmonument, zijn in dit gebied markeringspunten.”

De grafheuvels stammen uit 1500 voor Christus. ,,Die worden de vijf bergjes genoemd, maar als je goed telt zie je dat het er zes zijn.” Richard en Marieke Monshouwer uit Goirle luisteren samen met kinderen Joep en Gijs aandachtig. ,,We waren een rondje aan het fietsen en wilden eigenlijk een bezoekje brengen aan het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen, maar toen kwamen we de bordjes tegen van de Nationale Archeologie Dagen. Interessant, want ik loop hier vaak langs en wilde wel eens wat meer weten over de grafheuvels”, zegt Richard Monshouwer.

Want nog niet alles is duidelijk over de graven waar in 1935 voor het eerst onderzoek naar werd gedaan. ,,We denken dat het gaat om de stichters van de gemeenschappen die hier voor het eerst kwamen”, legt Dütting uit. ,,De mensen behoorden tot het land en het land behoorde tot de mensen, iets met die gedachte. Maar er is nog veel aan te ontdekken, want het ging niet per se om stamhoofden, maar ook om vrouwen en kinderen. Fascinerend om daar over na te denken, want er blijven altijd variaties en vragen over. Bijvoorbeeld hoe die mensen dachten over het leven na de dood. Misschien waren ze na overlijden wel een jaar bezig met rituelen.”

Opschepper

Afgelopen vrijdag gaf Joris Brattinga in het voormalige raadhuis van Udenhout als onderdeel van het programma rond de Nationale Archeologie Dagen al een lezing over het urnenveld op de grens van Udenhout en Berkel-Enschot, waar Brattinga de leiding had over de opgravingen.

Ook aan de kleine archeologen werd afgelopen weekend gedacht. Op het terrein van het Brabants Landschap -waar ook de rondleidingen begonnen- kregen kinderen de gelegenheid om onder leiding van Ankie van der Graaf spelenderwijs te leren wat archeologie inhoudt. In een zandbakje werden onder het motto ‘Ben jij een opschepper’ voorzichtig voorwerpen naar boven gehaald. Met voor wie het goed deed een diploma als resultaat.