De gemeente Goirle grijpt in: onstabiele muren van Van Besouw gaan vandaag om

Twee auto's in brand gevlogen in Tilburg, een in Goirle: politie vermoedt brandstich­ting

24 september TILBURG/GOIRLE - Aan de Mascagnistraat in Tilburg zijn in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.45 uur twee auto's in brand gevlogen. Een paar uur later, rond 05.00 uur, moest de brandweer uitrukken voor een autobrand aan de Aert Swaensstraat in Goirle. De politie gaat uit van brandstichting, zo meldt zij in een persbericht.