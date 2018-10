De neuzen staan niet meer dezelfde kant op aan de Tilburgseweg

GOIRLE - Sinds vrijdag is de Tilburgseweg in Goirle na een lange discussie weer tweerichtingsverkeer. Dit om het centrum bereikbaarder te maken en er voor te zorgen dat je ook weer makkelijk weg kunt. Fietsers krijgen voorrang, automobilisten zijn te gast. Op straat zijn de meningen nog altijd verdeeld.

Vanaf de Kalverstraat is de rijrichting omgedraaid, en dat weten er weinig op straat. Een koppel in een grote Mercedes rijdt door bij het stopbord om te parkeren. Ze zijn één van de velen die die fout maken. De ene na de andere automobilist negeert het bord, vooral bij haast. ,,Ik heb het helemaal niet gezien. Is dat nieuw? Het is even wennen, de neuzen van de auto's stonden ineens ook de andere kant op. Voor nu vind ik al die veranderingen maar dom.”

Volledig scherm Kruising Tilburgseweg/Kalverstraat Goirle sinds 26 oktober © Nigel van Schaik

Daar denkt een gepassioneerde Goirlenaar anders over. ,,Goirle is als een nier met twee kwabben. En onderin die nier ligt het centrum. Daar kon je makkelijk naartoe rijden via de Tilburgseweg, maar je moet er ook uit kunnen. Als je niet weet hoe er ergens weg komt, ga je er ook niet naartoe. Dit was een noodzakelijke beslissing.”

Niet over nagedacht

Volgens deze man is er een ander, groter probleem. ,,De vrachtwagens uit de Kalverstraat mogen de Tilburgseweg niet op. De Kalverstraat loopt voor vrachtwagens dood. Dat staat nergens aangegeven, en volgens mij is daar totaal niet over nagedacht.” De vrachtwagens die daar te laat achter komen proberen vergeefs om te keren en rijden toch de Tilburgseweg in.