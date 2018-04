De Regenboog in Goirle mag Nationale Buitenlesdag openen. 'We hebben te veel gras'

GOIRLE - Natuurlijk krijgen de leerlingen van basisschool De Regenboog in Goirle met regelmaat les op het schoolplein of in het aangrenzende park. ,,Maar het kan nog beter", zegt directeur Frans Haarbosch. Hij ontvouwde bij de opening van het middagprogramma van de Nationale Buitenlesdag zijn ideeën.

'Echt gras in plaats van kunstgras', 'een fontein' en 'in de zomer een zwembad'. Wensen die opdoemen in de hoofden van ander andere Femke Timmermans, Noortje Stuifmeel en andere leerlingen als het gaat over het 'Schoolplein van de toekomst'. Haarbosch heeft al geruime tijd andere plannen. Hij wil het park en de bewoners in de omgeving nog meer te betrekken bij de school.

Met de subsidie van 14.000 euro van de provincie en vier Brabantse waterschappen voor een Brabants schoolplein, ziet hij realisatie lonken. Tijdens een rondgang met zijn gasten, waaronder watergraaf Peter Glas en wethouder Harry van de Ven, ontvouwt hij dinsdagmiddag zijn plannen. ,,We hebben rondom school te veel gras. Met een poel of wadi, waarin het regenwater van het dak van de school wordt opgevangen, komt een andere vorm van natuur dichter bij de school."

Omheining

Ook voor een schooltuin ziet hij mogelijkheden aan de achterzijde, in het park. ,,Als Kindcentrum Grobbendonck (basisschool en kinderdagverblijf, red.) kunnen we daar invulling aan geven. Ook de buurt wil ik daar bij betrekken." Haarbosch koppelt aan educatie ook aspecten zoals 'eigen verantwoordelijkheid' en 'betrokkenheid'. Rest de directeur 'alleen nog' het verplaatsen van een omheining want Van de Ven geeft aan dat de gemeente ook een geldpotje heeft voor biodiversiteit.

Watergraaf Glas ziet de plannen van de schooldirecteur in het verlengde van de doelstelling van de buitenlesdag. ,,Groene schoolpleinen zijn aantrekkelijk, leerzaam en verhogen de vriendelijkheid van de omgeving. Het draagt bij een beter leerklimaat."

Quote Groene schoolpleinen dragen bij aan een beter leerklimaat. Watergraaf Peter Glas

Met onder andere Stan, Finn, Yvette, Bram en Jasmijn, leerlingen van onder meer groep 3, 4 en 7, en de wethouder zaaide Glas bloemen in wellicht de 'Schooltuin van de toekomst'. Even later startten de buitenlessen en blijkt de omgeving van de De Regenboog zich daarvoor uitstekend te lenen. De watergraaf schoof nog even aan.