Dit weekend viert MidZomer Festival 10e verjaardag in Goirle

Jongetje (11) in gezicht gebeten door hond in Goirle, met spoed naar het ziekenhuis gebracht

15 juni TILBURG - Een jongetje van 11 jaar is vanavond in zijn gezicht gebeten door een hond bij Sportvereniging VOAB in Goirle. Hij raakte daarbij gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het dier beet het jongetje vermoedelijk terwijl het aangelijnd lag.