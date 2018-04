Dramatisch WK veldrijden op herhaling in Goirle; Nijs, Groenendaal én De Clerq naar Streetrace

Een voedselbox met producten uit Goirle; Boerschappen groeit tegen de trend in

3 april BREDA - Waarom van ver halen wat dichtbij voorhanden is? Dat is zo’n beetje de filosofie van de voedselleverancier Boerschappen. Begonnen in Breda, maar met inmiddels afhaalpunten in onder andere Goirle, Dongen, Tilburg en Den Bosch. Veel is biologisch verantwoord, het meeste komt uit de regio. Het bedrijf groeit als kool, terwijl veel bedrijven in de branche moeite hebben het hoofd boven water te houden.