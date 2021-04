Drie Belgen gearresteerd in Goirle na drugsvondst in auto

Maria Boodschap­kerk in andere handen, plannen gaan wel door

23 februari GOIRLE - Hermon Erfgoed heeft de Maria Boodschapkerk in Goirle moeten verkopen aan een schuldeiser. Die laatste, een Amsterdamse projectontwikkelaar, laat weten dat de kerk hoe dan ook wordt ontwikkeld. ,,Is het niet door Hermon Erfgoed dan door ons”, aldus Frank Vogel van All In Real Estate BV.