Drie paarden met reddingsactie bevrijd uit ingestorte stal in Goirle

Koeienkwes­tie in Riel weer voor de rechter: ‘Had het college van Goirle geen sorry kunnen zeggen?’

6 juni BREDA/GOIRLE - De uitspraak van de bestuursrechter in 2017 over het houden van koeien aan de Oude Tilburgsebaan in Riel is toen verkeerd geïnterpreteerd door het college van B en W van Goirle. Dat concludeerde de bestuursrechter in Breda vrijdag. ,,Dat betekent dat de heer Kosten twee jaar heeft moeten wachten voordat zijn klacht werd opgelost. Had het college niet een gebaar kunnen maken? Al is het maar een sorry", zo vroeg rechter mr. Kok zich vrijdag af.