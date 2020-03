Een Belgische lockdown? De visboer aan de grens blijft er rustig onder

VIDEO In Goirle: de kleine bank van Jos staat stoer overeind

12:15 Jos van Wezel was verzekeringsagent. Op de fiets reed hij naar zijn klanten in Goirle. Een huis, de inboedel, een brommer, Jos verzekerde het. In 1968 werd hij bovendien directeur van zijn eigen spaarbank. De Nederlandse Middenstands Spaarbank - voorloper van de Regiobank - klopte aan. Of Jos de verzekeringsman een bank in zijn Goirle wilde beginnen? Hij zette er zijn schouders onder.