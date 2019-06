Een echt ‘Norbert-boek’ bestemd voor elke oprechte Goirlenaar

Verenigin­gen Hof van Holland in Goirle naar nieuwe stek

21 juni GOIRLE - De verenigingen die thuis zijn in Hof van Holland in Goirle nemen op 20 juli afscheid van exploitant C. Kloks-Brock. Het meer dan honderd jaar oude café sluit en wordt onderdeel van Keurslager van Hest. De verenigingen waaieren noodgedwongen uit over Goirle.