Een eeuw 't Bankven is gemarkeerd met een Koninklijke Erepenning

Goirlenaar Jo Adriaansen pauselijk onderschei­den

24 november GOIRLE/TILBURG - Jo Adriaansen heeft zondag in de Gerardus Majellakerk in de Tilburgse buurt Trouwlaan de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice gekregen. Hij ontving hem uit handen van diaken Hans Vugs van de parochie De Goede Herder. Adriaansen (77) dankt de onderscheiding aan zijn grote verdiensten voor de kerk.