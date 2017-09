Een lesje over de route door Riel: mag die klep even open?

Microhuis op klein kavel voorlopig niet mogelijk in Goirle

12 september GOIRLE - In Goirle is op korte termijn geen ruimte voor hele kleine kavels. De gemeente heeft de mogelijkheden onderzocht, maar ziet in projecten waar de gemeente bij betrokken is nu geen mogelijkheden. Dit naar aanleiding van een burgerinitiatief om een zo klein mogelijk huis te kunnen bouwen.