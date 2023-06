Eén op de drie huizen in Goirle aangemerkt als energiezuinig

in memoriam Als professio­neel muzikant speelde Rinus van Hamond ook graag met amateurge­zel­schap­pen: ‘Hij was de motor’

HILVARENBEEK - Rinus van Hamond was letterlijk én figuurlijk de motor van verschillende muziekgezelschappen in de regio. Bij ‘zijn’ KlarinetNsemble speelde hij zelfs tot twee maanden geleden nog mee. ,,Hij verbaasde iedereen”, weet zijn muziekvriend Maarten Jense. Zondag overleed Van Hamond op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hilvarenbeek.