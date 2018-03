Een pop-up store in Goirle voor mensen die zolang mogelijk thuis willen wonen

Woon & Leef wordt een tijdelijke winkel die tot en met 21 april is geopend. Mensen kunnen daar terecht om erachter te komen wat er nodig is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het Platform Gezondheid en Welzijn Goirle (PGWG), de gemeente Goirle, Leystromen en de Ledenvereniging Thebe Extra bundelen hun kennis om mensen voor te lichten.

Iedereen is welkom in de winkel om te beleven, zien en horen wat er allemaal mogelijk is op het gebied van wonen, veiligheid, gemak en nieuwe technologieën. In de eerste week staat het thema verbouwen of verhuizen centraal. Daarna komt veiligheid en comfort aan bod. In de laatste week wordt het thema 'zo lang mogelijk zelfstandig wonen' behandeld.