Een Sinterklaas die alles doet, zelfs schaatsen

Soms 1 kijker voor de gemeente­raad op tv, maar er zijn uitschie­ters

3 december TILBURG - Soms kijkt slechts één persoon mee met de live tv-beelden van de gemeenteraad in Goirle. Dat moet haast wel Hanneke de Vries zijn. Er zijn ook uitschieters, maar een kijkcijferkanon is de gemeenteraad in geen enkele gemeente.