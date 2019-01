Een veelbewogen start voor gouden bruidspaar uit Goirle

Corrie werkte vroeger in de eigen boekhandel van haar ouders in Goirle. Bernard zag haar regelmatig terwijl ze aan het werk was. ,,Het was een heel lief meske. Ik heb haar een brief gestuurd of ze met mij naar de film wilde, om vervolgens samen Chinees te gaan eten. En dat is gebeurd.”

De 73-jarige Bernard en de 71-jarige Corrie trouwden al vrij snel met elkaar. ,,Corrie was zwanger, dus we moesten wel", vertelt Bernard. ,,Ik weet nog goed dat ik tegen mijn vader vertelde dat we een kindje verwachtten. Zijn reactie staat in mijn geheugen gegrift: 'Kan hier nou nooit eens een keer iets normaal gaan?'. Dat zei hij omdat mijn oudste broer het jaar daarvoor ook MOEST trouwen.”

Toen Corrie aan het bevallen was, kwam de dokter erachter dat ze niet zwanger was van één kind, maar van twee. ,,Heel onverwachts kregen we een tweeling", vervolgt Bernard. ,,Het was geen goede start. We moesten trouwen, sparen en toen kregen we plots twee kinderen. Een jaar later kwam nummer drie.”