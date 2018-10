Een zwembad in het Jan van Besouw? Toch maar niet

Een jasje voor de verbouwing van de Vijf Bogen in Goirle

13:45 GOIRLE - Het monumentale pand De Vijf Bogen in Goirle is keurig ingepakt. Van der Weegen Bouwgroep uit Tilburg is volop bezig om het pand van binnen te verbouwen en van buiten te renoveren. Vanaf begin volgend jaar worden daar 11 huurappartementen in gebruik genomen.