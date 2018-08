‘Faunapassage in Goirle is weggegooid geld. Ik kan dat niet loslaten’

Jo Vaes (-ke zet hij zelf altijd tussen haakjes) is al ‘duizend en duizenden keren’ over de Turnhoutsebaan gereden. Niet alleen omdat hij jarenlang vanuit Goirle naar zijn werkgever Constant Heeren reed aan de grens. Nu hij alweer 25 jaar in Poppel woont, fietst hij regelmatig naar zijn geboorteplaats. ,,Ik ken van elk dodelijk ongeluk dat op de Turnhoutsebaan is gebeurd de achtergrond en niet een keer is er bewijs geleverd dat overstekend groot wild de oorzaak was. Niet een keer. Ik kruip op mijn blote knieën naar Goirle als dat wel het geval is.”