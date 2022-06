Fer Scheepens krijgt lintje voor werk voor windsurfvereniging Goirle

GOIRLE - Fer Scheepens is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij krijgt zijn onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Windsurfvereniging Goirle (WSVG). Die vereniging surft sinds 1982 op de Surfplas ten westen van de wijk de Boschkens in Goirle.