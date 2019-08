G. had bijna 5 keer te veel gedronken, en stapte in de auto: ‘Je moet ook bij het station komen’

VIDEO Spot! uit Goirle breidt uit en gaat ook Theater De Leest in Waalwijk in

20 augustus GOIRLE/WAALWIJK - Spot! Theater in Goirle gaat volgend jaar met de musical The Sound of Music de grens over, naar Waalwijk om precies te zijn. Bovenop de inmiddels traditionele vijf voorstellingen in het Jan van Besouw voert Spot! de nieuwe voorstelling daarna nog twee keer in theater De Leest in Waalwijk op.