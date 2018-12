Gamen voor goede doel in Goirle, bijna 24 uur wakker

GOIRLE - Het is de droom van veel tieners en de nachtmerrie voor hun ouders: 24 uur gamen. In Goirle begon zaterdagmiddag een 24-uurs gamemarathon voor het goede doel.

In Jongerencentrum Mainframe heeft jongerenwerker Pieter van Boxel met twee anderen een ruimte ingericht voor de zogenoemde LAN-party. ,,We hebben 20 deelnemers die elk minstens 24 euro betalen om mee te doen. Dit geld gaat naar de actie Gelden vûr Helden, de jaarlijkse actie in Goirle voor een goed doel, dit jaar De Zonnebloem."

24 uur wakker

Jeroen Timmers (29) uit Tilburg is één van de deelnemers en bijna 24 uur wakker. ,,Maar ik heb geen 24 uur achter de pc gezeten. Ik schat in zo'n 18 uur." In die tijd heeft hij met of tegen andere deelnemers aan de game-marathon gespeeld. ,,We spelen diverse spellen: van Fortnite tot racen."

Youp de Bruijn (19), Jasper de Bruijn (16), Ruud IJpelaar (23) en Bram Meijer (20) hebben wel bijna 24 uur lang hetzelfde spel gespeeld: Rocket League, een variatie op voetbal maar dan met auto's als voetbalspelers. Ze hebben zelfs hun eigen team opgericht: Paradox Clan. Ook in hun vrije tijd spelen ze het spel veel, maar Bram het meest. ,,Ik denk per dag wel 3 a 4 uur." Zijn ouders vinden het ,,niet tof" maar zo lang huiswerk en school er niet onder lijden, vinden ze het goed aldus Bram.

Jasper: ,,Weet je, vroeger was buitenspelen helemaal in. Nu gamen. Maar toen vroeger iedereen buiten voetbalde, zei ook niemand dat je verslaafd was. Als je nu veel gamed, krijg je die stempel wel." Allemaal kennen ze gamers die verslaafd lijken. ,,Ik heb laatst nog iemand gewaarschuwd wat anders te doen. Die zat echt de hele dag te gamen" vertelt Ruud. Met gamen voor het goede doel zijn ze niet zo zeer bezig geweest. Alleen Bram heeft zich voor meer dan 150 euro laten sponsoren. ,,Ik heb iedereen die ik kende gevraagd, dus ook mijn ouders. Omdat het voor het goede doel is, konden ze natuurlijk niet weigeren" lacht hij. Over de totale opbrengst wil organisator Van Boxel niets kwijt: ,,In de dagen voor kerst staat in Goirle het glazen huis om al het geld in te zamelen. Pas dan maken wij de opbrengst van onze marathon bekend."

Volledig scherm Eén van de deelnemers aan de 24 uurs game marathon in Jongerencentrum Mainframe in Goirle © Rudolf Robben