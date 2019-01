Gaslek in centrum Goirle, gebied gedeeltelijk afgezet

Van 't Zandeind in Riel is meest kindvrien­de­lij­ke camping van Europa: ‘Een kroon op ons werk’

9:22 RIEL – Boerderijcamping Van ’t Zandeind in Riel is donderdag flink in de prijzen gevallen bij de Zoover Awards. De camping is uitgeroepen tot beste accommodatie van Noord-Brabant en de meest kindvriendelijke camping van Europa. Daarnaast kreeg de familie Huijbregts, eigenaar van Van ’t Zandeind, ook een Gouden Zoover Award.