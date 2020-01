Geen animo voor logeerhuis Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk dus het project stopt

Het logeerhuis was bedoeld als tijdelijke woonruimte waar gezinnen in een noodsituatie tot rust kunnen komen. Als veilige plek, vlakbij hun eigen woonomgeving. In de eerste periode van een jaar vanaf december 2018 bleek al dat er geen behoefte aan zo'n plek . Ook nadat de voorwaarden werden versoepeld, is er geen gebruik van gemaakt.

De drie gemeenten bekeken per situatie wat de best passende oplossing voor een gezin is. Bij de besproken situaties is uiteindelijk gekozen voor andere, meer structurele en beter passende oplossingen. Het kan dan gaan om een keuze voor andere opvang of opvang bij familie of vrienden.