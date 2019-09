Geen dagvaarding voor afvaldumper uit Poppel

Voor boswachter Dré Stuijts was de veroordeling onlangs van de man uit Poppel een teleurstelling. De boa werd mishandeld toen hij de 53-jarige op een bospad in Hilvarenbeek aantrof 's avonds laat met een aanhanger vol bouwafval. In de weken daarvoor werd er op dertien verschillende plaatsen bouwafval gedumpt in Brabant, meestal in klein gezaagde stukjes. Stuijts was er van overtuigd de dader te pakken te hebben. ,,Ik had een tip gekregen dat de afvaldumper in een vergelijkbaar busje rondreed. Nadat hij is gepakt, stopte het ook met de dumpingen'', aldus Stuijts.

Mishandelen boswachter

Volledig scherm De politie kon de man aanhouden na een gevecht met de boswachter. © Politieteam Leijdal

De man werd vorige week veroordeeld tot 160 uur taakstraf voor 'poging tot dumping' en het mishandelen van de boswachter. Ook burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle heeft zich nog met de kwestie bemoeid. Hij heeft bij de politie aangedrongen om dit 'goed te onderzoeken', zo laat hij desgevraagd weten. Van Stappershoef is behalve burgervader ook bestuurlijk trekker voor de aanpak buitengebied Taskforce Brabant Zeeland in Zeeland West-Brabant. ,,Jammer dat dit niet heeft opgeleverd wat ik ervan gehoopt had. Het frustreert mij dan ook dat er met zulke duidelijke signalen niet doorgepakt kan worden. Dat is onbevredigend."

Onderzoek

Volgens het OM was er echter te weinig bewijs om de zaak breder te trekken. Of heeft het ermee te maken dat de politie geen prioriteit legt bij de opsporing van afvaldumpingen in het buitengebied? ,,Dat krijg ik niet terug van de politie. Hier is wel degelijk onderzoek gepleegd."

‘Teleurstellend’