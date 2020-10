Geen Prinsenbal, geen Kraokfestijn, geen optocht: ook Goirle en Riel zetten streep door carnaval

,,Dit houdt in dat er geen Prinsen of Prinsessen en Raden van XI gepresenteerd gaan worden. Ook een Prinsenbal, een Brabants Kraokfestijn, de middag voor mensen met een beperking en de optochten zullen niet door Ballefruttersgat en Kaaiengat trekken", is de harde conclusie. ,,Dit alles omdat wij de gezondheid van eenieder niet kunnen garanderen bij grootschalige evenementen."

Eenmalig verschijnsel

,,Wij gaan er allen vanuit dat het wegvallen van carnaval voor dit seizoen een eenmalig verschijnsel zal zijn. Voor seizoen 2021-2022 gaan we er alles aan doen om er dan weer een enorm mooi carnaval van te maken. Wij hopen jullie allen snel weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.”

Daarmee lijkt er ook voor dorpen in de regio weinig over te blijven van carnaval. Ook in Berkel-Enschot en Heukelom gaat carnaval sowieso niet door. Veel andere dorpen gingen nog niet zover om alles af te lasten. Daar hebben stichtingen aangekondigd in november de knoop door te hakken. In Tilburg werd eerder al een streep gezet door alle openbare evenementen. Ook in andere Brabantse steden werd vervolgens dezelfde conclusie getrokken.