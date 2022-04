Geen stoffig fabrieksterrein, maar een gebouw van hout: na 157 jaar is Havep verhuisd

Nieuwe koers van HAVEP kost in Goirle derde van het personeel hun baan

GOIRLE - Het Goirlese familiebedrijf HAVEP gaat 30 procent van haar 108 werknemers in Goirle ontslaan. Volgens de dit jaar aangetreden directeur Richard Bryce is dat nodig om ‘koploper te kunnen worden in kwalitatieve en duurzame werk- en veiligheidskleding’.

