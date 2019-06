Geen vergunning voor bestaande winkel MamaLoes Babysjop in Goirle

GOIRLE - MamaLoes Babysjop in Goirle krijgt geen omgevingsvergunning voor de vestiging aan de Nobelstraat. Dat terwijl de winkel daar al gewoon in bedrijf is. Het college van B en W kan geen vergunning verlenen omdat de locatie valt onder bedrijventerrein Tijvoort. Daar is geen detailhandel toegestaan.

Het grootste obstakel voor de winkel aan de Nobelstraat is het parkeren, zegt wethouder Bert Schellekens (LRG, Ruimte). ,,De winkel voldoet niet aan de parkeernormen. Op die plek zijn daar te weinig voorzieningen voor.”

Soms is het wel mogelijk om, zogenoemd, in de periferie van bedrijventerreinen detailhandel toe te staan, maar daar valt het pand aan de Nobelstraat ook niet onder. Loes de Volder, directeur en oprichter van MamaLoes, weet nog van niets, zo laat ze desgevraagd weten. ,,Dit is ons niet bekend dus ik kan niet aangeven wat de gevolgen zijn.”

Nog niet handhaven

Ook Schellekens kan nu niet aangeven wat de vervolgstappen zijn. In theorie zou de gemeente kunnen handhaven omdat er geen vergunning is voor de babywinkel. Handhaven blijft maatwerk, geeft burgemeester Mark van Stappershoef aan. ,,Het is goed gebruik dat we even afwachten of het bedrijf bezwaar aantekent tegen het besluit.”

Niet dat Schellekens verwacht dat de zaak daarmee wijzigt. Er is nu eenmaal te weinig parkeerruimte. ,,We hebben wel afgesproken dat we ons beleid op het gebied van bedrijventerreinen verder gaan uitwerken. Wat willen we daar wel en wat willen we daar niet toestaan. Daar moet meer duidelijkheid over komen.”