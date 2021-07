Gemeente Goirle sluit weer een drugspand drie maanden

In het pand werd 700 gram hennep en een contant geldbedrag van 16.000 euro gevonden. Bij deze hoeveelheden gaat de politie en het Openbaar Ministerie (OM) ervan uit dat het bestemd is voor handel.

,,Ik besef dat een woning sluiten een ingrijpend besluit is, maar dit soort activiteiten accepteer ik niet in onze gemeente. Ik zet dan ook alle middelen in die ik hiervoor tot mijn beschikking heb”, zegt de burgemeester. ,,Door de woning te sluiten hoop ik dat de rust rondom het pand weer terugkeert. Ik wil veilige wijken en drugs horen daar niet bij.”