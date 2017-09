Gemeente Goirle verlaagt hondenbelasting

22-jarige Goirlenaar hoort 32 maanden cel eisen voor poging tot verkrachting, maar is hij wel de dader?

18 september BREDA - Officier van justitie Jan Bezem heeft maandag in de rechtbank in Breda 32 maanden celstraf geëist tegen een 22-jarige man uit Goirle. De man zou op 10 september vorig jaar een 70-jarige vrouw hebben proberen verkrachten in haar huis aan de Kruidenlaan in Tilburg.