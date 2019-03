Gemeenteraad Goirle laat een parkeerkelder onder ‘de hoek’ moeilijk los

‘Dees raokte nie kwèèt’ in Ballefrut­ters­gat en in Riel: ‘We draaje de röllekes om !’

7 maart GOIRLE/RIEL - Wel of geen grote wagens, in Goirle kunnen ze alvast gaan piekeren over het carnaval van volgend jaar. Ballefruttersgat heeft al een nieuw motto: Dees raokte nie kwèèt. In Riel weten ze het ook: We draaje de röllekes om !