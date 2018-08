Gesprongen waterleiding zet Bergstraat in Goirle blank

Man (42) uit Goirle bedreigt ex-vrien­din met mes omdat hij het zwembad wil houden

13:40 GOIRLE - Een 42-jarige man uit Goirle is maandagochtend aangehouden nadat hij zijn voormalige vriendin met een mes had bedreigd. Ook had hij de linkervoorband van haar auto lek gestoken, meldt de politie.