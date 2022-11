Goirle ergert zich groen en geel aan buurman Tilburg: 'Ze gooien alle problemen over de schutting’

met video Modelbouw­vlieg­tuig stort neer in Goirle, hulpdien­sten met toeters en bellen uitgerukt: ‘Nog nooit meegemaakt’

GOIRLE - Een modelbouwvliegtuig is zaterdagmiddag in een boom gevlogen op het Nieuwkerksbaantje in Goirle. Een omstander vond het formaat lijken op dat van een echt vliegtuig en heeft de politie gewaarschuwd. De eigenaar van het vliegtuigje heeft in dertig jaar ‘nog nooit zoiets meegemaakt’.

